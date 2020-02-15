شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: سقوط إحدى طائرات المقاتلة بمنطقة العمليات باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العقيد الركن تركى المالكى عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطنى اليمنى بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وأوضح العقيد المالكى في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه مس أمساء الجمعة الموافق سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوى قريب للوحدات التابعة للجيش الوطنى اليمني.

لا يقتصر دور التحالف العربى فى اليمن الذى تقوده المملكة العربية السعودية، على مواجهة مليشيات الحوثيين المتمردة على الحكومة الشرعية اليمنية، بل أيضا فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى الذى يعانى من استمرار أزمة طالت سنوات عديدة، فمن خلال قوافل مساعدات إنسانية إلى جانب نقل المرضى اليمنيين بطائرات خارج صنعاء، يؤكد التحالف العربى وقوفه بجانب الشعب اليمنى.

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فى هذا السياق، أكد موقع العربية، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من مطار العاصمة اليمنية صنعاء تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين من العاصمة، حيث أكدت وكالة فرانس برس الفرنسية، صعود سبعة مرضى مع من يرافقهم على متن الطائرة التي أقلعت من المطار الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي بعد الظهر متوجّهة إلى العاصمة الأردنية عمان، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي.

موقع العربية، أشار إلى أن التحالف العربى الذى تقوده السعودية فى اليمن أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج، حيث يتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.