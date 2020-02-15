ضبط أسلحة ومهمات عسكرية تتبع خلية إرهابية فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت رئاسة قوات الشرطة السودانية- في بيان اليوم /السبت/ "- إنه تم القبض على خلية إرهابية تضم أجانب تعمل في صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات والتحقيقات إلى العثورعلى عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة المتهمين، بأحد المنازل بشرق النيل، بجانب كمية من المهمات العسكرية، وأجهزة تزوير، وحواسب وطابعات ملونة، وكمية من الأحبار وبعض المتعلقات الأخرى، التي تم تحريزها وتصنيفها، ويتم اخضاعها للفحص الفني بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية".

وأضاف البيان أن قوات الشرطة تواصل العمل باستمرار؛ لكشف وإحباط كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، مناشدة إياهم بالإبلاغ فورا عن أي أنشطة مشبوهة ومخالفة للقانون.

وكانت النيابة العامة السودانية قد أعلنت أول أمس /الخميس/ أن الشبكة الإرهابية التي تم ضبطها يوم /الثلاثاء/ الماضي، تتبع جماعة الإخوان الإرهابية حسب اعترافات متهم موقوف، وأصدرت أوامر للقبض على باقي أعضاء الخلية.

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