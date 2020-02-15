إسبر: إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة

أربيل / عارف يوسف/ الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، السبت، إن إقليم كردستان في شمال العراق، حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدا استمرار بلاده في دعم البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع إسبر، على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، حسب بيان لحكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب البيان، استعرض الجانبان أحدث التطورات الجارية في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة"، مضيفا: "نحن مستمرون في دعم قوات البيشمركة (قوات الإقليم) وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش".

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بدوره، شدد بارزاني أن شراكة الإقليم مع الولايات المتحدة "لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل ستعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة".

ويأتي الاجتماع من بين سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر ميونيخ المنعقد في الفترة من 14 – 16 من الشهر الجاري.

والجمعة، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافةً إلى العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.

ويناقش المؤتمر، العديد من القضايا، على رأسها الأمن السيبراني والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الكبرى وتغير المناخ، إضافةً إلى ملفات تخص روسيا وليبيا وإيران والصين ومستقبل إفريقيا، وغيرها من المواضيع.

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