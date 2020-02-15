الأهلي يتجه لإقالة جروس

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت مصادر مقربة من الأهلي إنهاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم كريستيان جروس . ومن المقرر الإعلان بشكل رسمي عن قرار الإقالة وخطة الأهلي خلال الفترة المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة . وجاء هذاالقرار عقب خسارة الأهلي أمام الوحدة بهدفين مقابل لا شئ ، وهو ما أثار غضب الإدارة والجمهور ، إذ ابتعد الأهلي عن المتصدر الهلال بـ 8 نقاط ، فضلاًعن تراجع آداء الفريق منذ بداية الموسم .

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