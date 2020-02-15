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مصرع نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وسائل إعلام محلية إيرانية، أول أمس الخميس، عن مصرع نائب رئيس فرع جهاز الاستخبارات الإيرانية في محافظة عنبر آباد بإقليم كرمان جنوبي إيران.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس المحافظة محمود رئيسي، بأن المسؤول في الاستخبارات حميد رياحي، قـتل مساء الخميس في اشتباك مع مسلحين مجهولي الهوية في قرية مختار آباد.

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