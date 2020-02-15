غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت غرفة الرياض عن توفر 206 وظيفة شاغرة في شركات القطاع الخاص للرجال والنساء .

ومن بين الشركات التي وفرت الوظائف ، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ، ومستشفى علي بن علي وشركة العيسائي للسيارت ، للرجال .

كما طرحت شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات ، وشركة وكالات العربية السعودية “سارا” ، وظائف للنساء .

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي :

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