غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض عن توفر 206 وظيفة شاغرة في شركات القطاع الخاص للرجال والنساء .
ومن بين الشركات التي وفرت الوظائف ، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ، ومستشفى علي بن علي وشركة العيسائي للسيارت ، للرجال .
كما طرحت شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات ، وشركة وكالات العربية السعودية “سارا” ، وظائف للنساء .
ويمكن الإطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط التالي :
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