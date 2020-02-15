حظر استيراد عدة أنواع من الدراجات الآلية

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للدراجات الآلية، وتم نشرها أمس الجمعة على الصحيفة الرسمية “أم القرى”.

وقرر المجلس بحسب ما جاء في اللائحة حظر استيراد الدراجات الآلية ثلاثية العجلات (التوكتوك) التي تُستخدم لنقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، إضافةً إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من (125) مل، والدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة للأطفال.

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وألزمت اللائحة الموردين بأن تستوفي الدراجات الآلية المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، مثل أداء المكابح، والتوازن، والسرعة القصوى، والقفل ضد السرقة، وحماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، والإطارات، والأضواء الأمامية، وغيرها.

وشددت على ضرورة إصدار بطاقة جمركية للدراجات الآلية، وإصدار رخصة سير، ولوحة أرقام، شأنها شأن بقية المركبات، وأن تخضع لنظام المرور وتُطبق عليها المخالفات المرورية السارية، وكذلك الفحص الدوري، والتأمين، على أن يخضع سائقوها لنظام رخص السواقة ويلتزموا بارتداء ملابس وأجهزة الوقاية من الحوادث.

وتضمنت اللائحة أنه في حال عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة؛ فلسلطات مسح السوق والجهات الرقابية اعتباره غير مطابق ويشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك، وعند ضبط أي مخالفة لأحكام اللائحة فلهذه السلطات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالتها.