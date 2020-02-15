شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل ستطرح "أبل باي" للدفع ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تخطط شركة أبل الأميركية لطرح نظامها للدفع عبر أجهزتها المحمولة "أبل باي" في بريطانيا هذا الصيف، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشركة ستعلن عن النظام الجديد، الاثنين، في سان فرانسيسكو خلال مؤتمرها السنوي للمطورين. Advertisements وتجري الشركة منذ العام الماضي محادثات مع بنوك وشركات للتجزئة بشأن المشروع. وقالت الصحيفة إن جهاز آيفون يضم حاليا شريحة إلكترونية صغيرة أشبه بتلك الموجودة في بطاقات الدفع الإلكترونية تسمح لمستخدمي أبل باي باستخدامها للدفع. وذكرت تليغراف أن هيئة ترانسبورت فور لندن الحكومية المحلية قبلت بالفعل استخدام السائحين الأميركيين لنظام الدفع الجديد. وفي الولايات المتحدة، حيث بدء العمل بنظام أبل باي منذ أكتوبر تبذل الشركة جهودا كبيرة لجذب شركات التجزئة، لكن لا يزال ينتاب كثير منها شكوكا بشأن النظام الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة أبل ستطرح "أبل باي" للدفع ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.