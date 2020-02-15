هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يميل بعض الأشخاص إلى تناول الموز عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، على معدة فارغة، لاعتقادهم أن محتواه من السكريات، سوف يساعد على مد أجسامهم بالطاقة اللازمة، لأداء المهام اليومية دون الشعر بالتعب، فهل تناول الموز على الريق مفيد للصحة العامة أم مضر؟



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد وأضرار تناول الموز على الريق، وفقًا لموقع (الكونستلو) نقلا عن "Medical news today".

أضرار تناول الموز على الريق، فلا ينصح بتناول الموز على معدة فارغة، خصوصًا في حالة الإصابة بمرض سكري بنوعيه الأول والثاني، حيث يزيد من فرص الإصابة بالأضرار التالية:

- على الرغم من قدرة الموز على مد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، نظرًا لمحتواه العالي من السكريات، إلا أنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعًا، ولكن سرعان ما تنخفض مرة أخرى، فيشعر الإنسان بالخمول والتعب والإرهاق.

- تناول الموز على الريق، قد يتسبب في زيادة الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ثم تنخفض مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع، ومع الإفراط في تناول الأطعمة، يكتسب الجسم وزنًا زائدًا ويصاب بالسمنة المفرطة.

- جسم الإنسان، لن يتمكن من امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة بالموز عند تناوله على الريق، لذلك ينصح بتناوله بعد مرور ساعتين من وجبة الإفطار، حتى يستطيع الجسم الاستفادة من قيمته الغذائية على أكمل وجه.

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- ارتفاع نسبة السكر وانخفاضها سريعًا بعد تناول الموز على معدة فارغة، قد تعرض مرضى السكري لمضاعفات خطيرة، قد تصل إلى حد الدخول في غيبوبة السكر.

فوائد تناول الموز على الريقوعلى الرغم من الأضرار السابقة، ولكن قد يجني الجسم بعض الفوائد الصحية عند تناول ثمرة واحدة من الموز على الريق، أهمها:

- التخلص من رائحة الفم الكريهة.

- تعزيز صحة الكليتين.

- إمداد الجسم بفيتامين سي اللازم لمكافحة الفيروسات.

- فقدان الوزن، لاحتوائه على الألياف اللازمة للشعور بالامتلاء.

- تنشيط الدورة الدموية، نظرًا لمحتواه العالي من البوتاسيوم.

- مفيد لكبار السن، حيث يحد من فرص الإصابة بامراض الجهاز العصبي، مثل ألزهايمر.