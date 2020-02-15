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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تتخلّص من الإمساك من دون أدوية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إذا استمر الإمساك 3 أسابيع متتالية سيتعين عليك الذهاب إلى الطبيب، لكن قبل أن تمتد المشكلة فترة طويلة كهذه يمكنك عمل تعديلات سهلة لحلها.
وتوصف مشكلة الإخراج بـ "الإمساك" إذا كانت حركة الأمعاء تتم أقل من 3 مرات في الأسبوع، أو لو كانت هناك صعوبة في الإخراج وألم في البطن، وفي أغلب الأحوال تنجح الإجراءات التالية في تحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ:
* حساء أو شوربة العدس أحد العلاجات الفعّالة لصعوبة الإخراج. يحتوي العدس على كمية وفيرة من الألياف (15 غراماً في كل كوب)، وتساعد السوائل والألياف على تسهيل حركة الأمعاء.
* بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالفوائد والألياف، ويمكن إضافتها للعصير أو السموثي، والسلطة وطبق حبوب الشوفان مع الحليب، وهي من أفضل علاجات الإمساك.
* بذور الكتّان هي الأخرى علاج فعّال للإمساك، ويمكن إضافتها لطبق الأرز أو السلطة أو السموثي.
* اخلط بعض الزبيب المجفّف، أو القراصيا، أو المشمش المجفف مع المكسرات، لتحصل على علاج سريع للإمساك، فقط اشرب الماء معه.
* تناول حبوب الشوفان مع الحليب لتزوّد جهازك الهضمي بوسيلة رائعة لتنظيفه إخراج الفضلات بسهولة.
* أضف بعض البروكلي إلى شوربة الدجاج أو الخضروات لتسهيل حركة الأمعاء.
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