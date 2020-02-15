الرباط تستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي إبريل القادم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف العاصمة المغربية الرباط فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها القادمة التي ستقام من 16 حتى 18 إبريل القادم.

وأكد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة خلال لقائه الحسن عبايبة وزير الثقافة والشباب المغربي في الرباط، أن الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومبادراته في دعم المبدعين والمثقفين في الوطن العربي والعالم من شأنها تعزيز الروابط والتقارب بين الشعوب ما جعل الشارقة حاضرة بشكل دائم على خريطة الوطن العربي والعالم عبر فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة.

ومن جانبه أكد وزير الثقافة والشباب عمق العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مثمناً جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المستمرة في دعم الثقافة والمبدعين في مختلف مجالات الثقافة ما جعل للشارقة حضوراً لافتاً في الساحة العربية والدولية.

من جانب آخر افتتحت دار الشعر بتطوان ليالي الشعر مساء أمس في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بمشاركة عدد من الشعراء العرب والمغاربة والشاعر الكولومبي خورخي طوريس ميدينا وبحضور مسؤولين عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية.

وتتواصل ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب وهي الليالي التي تنظمها دار الشعر بتطوان منذ أربع سنوات وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المغرب ودائرة الثقافة في الشارقة.