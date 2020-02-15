شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الملك باسمه وأسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة رئيس حكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا أيضا عن أطيب التهاني لحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 183 لسنة 2019 ، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25 فبراير 2019 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا وفقاً للخريطة والاحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد ( مدينة بنى مزار الجديدة ) ، وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى: تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة فى المادة الأولى من القرار .