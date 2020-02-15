باحثون: عدم تنظيف الأسنان يهدد بالجلطة القلبية والخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بينت نتائج تجربة فريدة اجراها علماء جامعة برمنغهام البريطانية، ان اهمال الاعتناء بصحة تجويف الفم والأسنان يؤدي الى نتائج وخيمة على صحة الإنسان، أكثر مما كان يتوقع سابقا.



والشخص الذي لا يعتني بنظافة اسنانه، فإنه، بالإضافة الى التسوس والتهاب اللثة، يمكن ان يصاب بأمراض القلب.

كما ان جهاز مناعة الجسم يضعف بدرجة كبيرة نتيجة التهابات تجويف الفم، التي يمكن ان تتحول الى مزمنة، وبالتالي تؤثر سلبيا في الجهاز العصبي مسببة خللا في نشاطه المعرفي.

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اشترك في هذه التجربة 20 شخصا قسموا الى مجموعتين، الأولى استخدمت وسائل العناية بتجويف الفم وتنظيف الأسنان، والثانية منعت من استخدام هذه الوسائل تماما لمدة اسبوعين.

بعد انتهاء هذه المدة بينت تحاليل عينات الدم المأخوذة منهم ان كريات الدم البيضاء لدى المجموعة الثانية، التي تقوي جهاز المناعة في الجسم، كانت أضعف بكثير من الموجودة في دم أفراد المجموعة الأولى.

يقول البروفيسور ين تشابل، هذه التجربة تبين بوضوح، ان عدم تنظيف الأسنان خلال 14 يوما فقط يسبب ظهور التهابات في تجويف الفم، وهذا يشير الى احتمال ظهور التهابات في مختلف انحاء الجسم بسبب ذلك.

الالتهابات هي رد فعل الجسم على مسبب المرض لفترة قصيرة، ولكن عندما يتعرض الجسم الى هذه الالتهابات باستمرار، خاصة عندما يصبح التهاب اللثة مزمنا، فإن هذا يهدد بالإصابة بأمراض مختلفة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى الخرف.