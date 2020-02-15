شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي الدول العشر الأنقى هواء في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعاني بلدان عديدة من التلوث بسبب التصنيع الثقيل، لكن بعض البلدان وجدت توازنها المناسب في هذا الشأن، بينما لا يزال البعض الآخر يكافح من أجل بلوغ هذا الهدف.



موقع "إيميغريشن" نشر قائمة أفضل 10 بلدان تتميز بهوائها النقي ولديها أقل نسبة من تلوث الهواء:

1- آيسلندا

اضطر هذا البلد إلى العمل في حدود إمكانياته نظرا لطبيعة تضاريسه، فاستفاد من تعدد الأنهار الجليدية والبراكين والينابيع الحارة فيه لاستخدامها كمصادر طاقة طبيعية.

ويقع الجزء الأكبر من السكان في العاصمة ريكيافيك التي تستخدم الطاقة الحرارية لمعظم احتياجاتها من الطاقة، مما يقلل من الحاجة إلى الوقود الأحفوري.

2- كندا

لدى كندا مساحات خضراء شاسعة تعوض عن جهود التصنيع للبلاد، وتساهم قوانين الحماية الصارمة للحكومة في تفادي التلوث في المدن، حتى إن المواطنين يفخرون بكونهم واعين بيئيا.

3- فنلندا

وضعت العديد من الدول الأوروبية -بما فيها فنلندا- قوانين تمنح المنظمات والمواطنين مزايا ضريبية كبيرة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية.

وبالتوازي مع ذلك، حاولت الحكومة الفنلندية استخدام مصادر الطاقة المتجددة في النقل العام، لتصبح فنلندا إحدى الدول التي تتمتع بأفضل نوعية هواء حتى في مدنها الكبرى.

4- بروناي

لعلها ليست الدولة الأشهر، إلا أنه ينبغي النظر إليها كرمز للنجاح عندما يتعلق الأمر بدمج التصنيع مع الحفاظ على الهواء النقي. وعليه تعتبر بروناي من أكثر الدول المتقدمة في آسيا التي تمكنت من تحقيق ذلك مع الحفاظ على مستويات التلوث منخفضة.

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5- إستونيا

على الرغم من أن إستونيا ليست كبيرة جدا، فإن نصف مساحتها تقريبا عبارة عن غابات، وتطلق المساحات الخضراء هواء منعشا في البلاد، مما يجعلها تتمتع بأفضل جودة للهواء في كل أوروبا.

6- الدانمارك

ركوب الدراجات من الأسباب الرئيسية لنقاء الهواء في الدانمارك، ويبلغ عدد الدراجات هناك ضعف عدد السيارات، بينما تساوي نسبة تلوث الهواء في البلاد نصف نسبته في ألمانيا.

7- نيوزيلندا

يحب سكان نيوزيلندا الحياة البرية والغابات رغم أهمية التصنيع فيها، وتعرف الدولة بأهمية الطبيعة الخضراء، ولها قوانين صارمة للغاية للتحكم في إنشاء المصانع والشركات.

8- السويد

يتمتع الشعب السويدي بالكثير من الإعفاءات الضريبية عند شراء واستخدام السيارات الكهربائية، ويستخدم الدراجات بصفة كبيرة، ويدرك جميع المواطنين مسؤولياتهم تجاه البيئة.

9- إيرلندا

ذكر الموقع أن قرب إيرلندا من الساحل ساعدها على خفض مستويات التلوث في الهواء، ودفع بها إلى المرتبة التاسعة في قائمة الدول العشر الأنقى هواء في العالم.

10- لوكسمبورغ

يعود الفضل في نجاح لوكسمبورغ في الحفاظ على انخفاض تلوث الهواء إلى انخفاض عدد السكان. كما يوجد في البلاد قوانين بيئية صارمة تحظر قطع الأشجار والتلوث المتأتي من المصانع، التي ينبغي أن تمتثل لها جميع الشركات.