1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

انضم ما يقرب من 1.5 مليون شخص إلى قائمة انتظار عبر الإنترنت لشراء كمامات من سلسلة صيدليات "واتسونز" الجمعة في هونج كونج، حيث زاد النقص في الأقنعة الطبية من قلق السكان بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في البر الرئيسي الصيني.



ونقلت قناة "آر تي إتش كيه" المحلية عن "واتسونز" القول إنه على الرغم من أن 30 ألف شخص فقط تمكنوا من شراء الكمامات، انضم 1.49 مليون شخص إلى قائمة الانتظار لتسجيل بياناتهم للشراء قبل إغلاق الصفحة الإلكترونية بعد ظهر الجمعة.

وفي الساعة الرابعة مساء (0800 بتوقيت جرينتش) تجاوزت فترة الانتظار لمجرد الوصول إلى موقع "واتسونز هونج كونج" الإلكتروني 15 دقيقة.

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وتردد أن قائمة الانتظار عبر موقع واتسونز للتسجيل لشراء مجموعة من 50 كمامة قفزت إلى 700 ألف عميل في غضون دقيقتين من افتتاح الموقع في منتصف النهار.

وجذبت الطوابير في الشوارع مئات الأشخاص الذين انتظروا لساعات طويلة، وفي بعض الحالات طوال الليل، في الأسابيع القليلة الماضية في ظل زيادة اليأس.

وأدى فشل الحكومة في مساعدة السكان والعاملين في المجال الطبي على الحصول على عدد كاف من الأقنعة إلى زيادة عدم الثقة في الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام وحكومتها، في وقت حساس بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتعاني الصين مؤخرا من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 1483 على الأقل، وذلك بعد وفاة 116 حالة إضافية حتى نهاية الخميس 13 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.