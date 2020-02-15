شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقول إنها ستساعد الشركات على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني السبت إن الحكومة الصينية ستساعد الشركات على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وتضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من فيروس كورونا الذي ينتشر سريعاً وقتل أكثر من 1500 شخص حتى الآن وأصاب عشرات الآلاف.

وقال ليانغ تاو نائب رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين في مؤتمر صحفي: إن الصين ستسرع تقديم القروض والائتمان للمشروعات الاستثمارية الرئيسية، كما ستدعم الشركات الصغيرة والخاصة التي تضررت من انتشار الفيروس.

وبشكل منفصل، قال خوان تشانغ نينغ نائب رئيس الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في البلاد خلال المؤتمر الصحفي إن من المتوقع أن تحافظ الصين على فائض طفيف في ميزان المعاملات الجارية.

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