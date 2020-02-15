الوليد بن طلال يجدد المطالبة بحذف التاء المربوطة

فيديو: مدرب غاضب ينهال بالضرب على لاعبيه بعد أدائهم السيء في المباراة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرب في دوري الهواة التركي يقوم بضرب لاعبي فريقه بعنف بسبب أدائهم السيء في إحدى المباريات التي خاضوها. وظهر المدرب في الفيديو وهو يدخل غرفة تبديل اللاعبين بغضب، قبل أن يبدأ في صفع اللاعبين واحدًا تلو الآخر. شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة 7awi 1 شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة شاهد أيضاً: شاهد: طرد حارس مرمى في أول 11 ثانية من المباراة بسبب تصرف شديد الغرابة ونقلت مواقع رياضية تصريحات المدرب بعد تداول الفيديو حيث قال أنه يعمل في مجال التدريب منذ 25 عامًا، وأن كل اللاعبين بالنسبة له مثل أولاده، إلا أنه أحيانًا يخرج عن شعوره. وتحدث عن المقطع المتداول حيث قال أن هذه الواقعة حدثت قبل نحو 3 أعوام في غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات، مشيرًا إلى أنه قام بصفع اللاعبين بسبب أدائهم السيء في المباراة، حيث كان فريقه خاسرًا بنتيجة 3-1. فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة 7awi 1 فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة شاهد أيضاً: فيديو وصور: مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بمظلة وأضاف المدرب أن اللاعبين الذين يعنفهم في الفيديو يدعموه تمامًا، حتى أنهم هم من أرسلوه إليه على سبيل المزاح، وقالوا أنه من الجيد أنه كان يعاقبهم. وأنهى المدرب حديثه بقوله أنه لم يكن يقوم بهذا في كل المباريات، مستطردًا أن أي من اللاعبين أو أهلهم لم يقدم أي شكوى ضده فيما حدث. المزيد: فيديو: حارس مرمى يخطف الأنظار ويسجل ركلة حرة على طريقة النجوم الكبار رونالدو يربح 44 مليون يورو من إنستجرام.. فكم تبلغ أرباح ميسي؟ فيديو: وفاة ملاكم أمريكي بلكمة قاتلة.. وهكذا رد المتسبب في الواقعة شبيه محمد صلاح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن إعلانات النجم المصري تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي