دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية روسيا تتهم تركيا بالكذب حول قتل العشرات من الجنود السوريين في إدلب

كذّب «مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا»، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مزاعم تركيا عن مقتل 63 جنديًّا من الجيش السوري في مدينة إدلب.

ودعا المركز، وزارة الدفاع التركية إلى تحمل مسؤولياتها، بعد تقديمها «معلومات كاذبة» إلى قيادة البلاد حول الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وشدّد المركز على أن «مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تسهم إلا في تصعيد الوضع، واعتماد قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا».

وقال السفير الروسي لدى تركيا، إن أنقرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها باتفاق «سوتشي» بشأن سوريا، وإنها لم تسحب فصائل المعارضة السورية التي وصفها بـ«الجماعات الإرهابية» من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

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وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا كذلك على فتح طريقين رئيسيين في شمال غرب سوريا، لكن ما حدث يخالف الاتفاق، كما رفض السفير الروسي إلقاء اللوم على روسيا والنظام السوري، في الوقت الذي لم تفِ تركيا بالتزاماتها.

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