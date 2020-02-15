الطقس .. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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