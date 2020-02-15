الدفاع الجوي السوري "يتصدى لأهداف معادية" في سماء دمشق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا بأن دفاعاتها الجوية "تصدت لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق.
وبحسب الوكالة، فإن صواريخ أطلقت من فوق منطقة الجولان المحتلة. وقالت إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا منها.
وسمع دوي صوت انفجارات عنيفة قبيل منتصف ليلة الخميس/الجمعة بالتوقيت المحلى، وفقا لمراسل بي بي سي عربي عساف عبود.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل هي الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ، دون أن يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية.
وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، إن الهجوم استهدف "ميليشيات إيرانية" بالقرب من دمشق.
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