شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقارنة بين هاتفي موتورولا رازر وجالكسي زد فليب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقارنة بين هاتفي موتورولا رازر وجالكسي زد فليب

السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

بعد أيام قليلة فقط من كشف النقاب عن هاتفي سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip وموتورولا رازر Motorola Razr القابلين للطي بشكل رسمي انتهى صراع العقول بين شركتي سامسونج Samsung وMotorola لتنتقل المنافسة إلى جداول المقارنات بين إمكانيات مواصفات الهاتفين.



ووفقا لموقع cnet.com، نستعرض أهم أوجه المقارنات بين هاتفي سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip وموتورولا رازر Motorola Razrوالتي شهدت مزيجا مختلطا من التقارب تارة والاختلاف تارة أخرى.

1-السعر

لأن السعر من بين العوامل الأكثر أهمية في توجيه اختيارات شريحة عريضة من المشترين فإن هواتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip التي ستُطرح في الأسواق بحلول شهر مارس المقبل يبلغ ثمنها 1380 دولارا أمريكيا مقابل 1499 دولارا لهاتف موتورولا رازر Motorola Razr.

2-شاشة العرض

شهدت شاشة عرض هاتفي سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip وموتورولا رازر Motorola Razr اختلافات واضحة، فهاتف سامسونج Samsung يحتوي على شاشة داخلية بقياس 6.7 بوصة من طراز ديناميك أموليد AMOLED عالية الدقة FHD بجودة 2,636x1,080 بيكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية بقياس 1.1 بوصة من طراز سوبر أموليد بجودة 300x112 بيكسل.

أما شاشة عرض هاتف موتورولا رازر Motorola Razr الداخلية فهي من طراز بي أوليد pOLED وجاءت بقياس 6.2 بوصة وجودة 2,142x876 بيكسل مقابل شاشة خارجية زجاجية من نوع أوليد OLED بقياس 2.7 بوصة وجودة 800x600 بيكسل.

3-الوزن

وبالنسبة للوزن الإجمالي للهاتفي فإن هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip كان أخف وزنا من منافسه، حيث بلغ وزنه 183 جراما مقابل 205 جرامات لهاتف موتورولا رازر Motorola Razr.

4- نظام التشغيل

Advertisements

من بين أهم النقاط التي تغلب عليها هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip على نظيره موتورولا رازر Motorola Razr، حيث يدعم الأول نظام تشغيل أندرويد 10 "Android 10" بينما اختارت شركة موتورولا Motorola دعم هاتفها القابل للطي بنظام تشغيل أندرويد 9 باي "Android 9 Pie".

5- الكاميرا

تبادل الهاتفان الأفضلية فيما يخص جودة مجموعة الكاميرات الأمامية والخلفية فهاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip احتوى على كاميراتين خلفيتين بجودة 12 ميجابيكسل لكل منهما مقابل 16 و5 ميجابيكسل لكاميراتي هاتف موتورولا رازر Motorola Razr الخلفيتين.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجابيكسل في هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip مقابل 16 ميجابيكسل في هاتف موتورولا Motorola القابل للطي.

6- المعالج

احتضنت هواتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip معالجات 64-bit-core، بينما حصلت هواتف موتورولا رازر Motorola Razr على قوتها من معالجات كوالكوم سناب دراجون 710 "Qualcomm Snapdragon 710".

7- الذاكرة والرامات والبطارية

تفوق ملحوظ سجلته هواتف الشركة الكورية الجنوبية فيما يخص الذاكرة والرامات على حد سواء، فذاكرة هاتف سامسونج جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip بلغت 265 جيجابايت مقابل 128 لهاتف موتورولا رازر Motorola Razr.

واستمر تفوق سامسونج على صعيد الرامات التي بلغت 8 جيجابايت في هواتف جالكسي زد فليب Galaxy Z Flip مقابل 6 جيجابايت في هاتف موتورولا رازر Motorola Razr.

وبالنسبة لقدرة البطارية وسعتها فإن العمر الطويل سوف يُ لبطاريات الهواتف الكورية التي تبلغ قدرتها 3.300 مللي أمبير مقابل 2.510 لهاتف موتورولا رازر Motorola Razr.

وفي النهاية يجب أن نذكر عدم وجود منافذ تقليدية خاصة بالسماعات بينما يشترك الهاتفان في دعم كابلات USB-C.