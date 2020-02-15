عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقالة رئيس سامسونج.. تعرف على السبب

السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365

قالت سامسونج إلكترونيكس، الجمعة، إن رئيس مجلس إدارتها لي سانج-هون، الذي أُدين وحُبس بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، استقال من الشركة الكورية الجنوبية.



تأتي الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين "لي" الذي أدى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمرة الأولى في مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية في أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم في أعقاب فضيحة فساد تورط فيها وريث المجموعة جاي واي لي.

وقال باك جو-جون رئيس شركة الأبحاث سي.إي.أو سكور: "سامسونج تعاني من انتكاسة كبيرة في مسعاها لتعزيز مجلس إدارتها.. وستحتاج إلى وجه جديد لإحداث نقلة"، مضيفا أن التحرك كان متوقعا على نطاق واسع نظرا لأن "لي" سانج هون في السجن.

Advertisements

وقالت سامسونج إن من سيعقب "لي" في المنصب سيعين في المستقبل القريب، وقد يتم اختياره من بين بقية أعضاء مجلس إدارتها، الذي يتكون من 6 مديرين خارجيين و3 مسؤولين تنفيذيين داخليين.

وأولئك من بينهم 3 رؤساء تنفيذيون لقطاعات المكونات والهواتف والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التابعة لسامسونج.

وحُكم على لي سانج-هون بالحبس لمدة عام ونصف العام في ديسمبر/كانون الأول لتعمده إلحاق الضرر بأنشطة نقابية شرعية. وقام "لي" بالطعن على القرار.

ورئيس مجلس إدارة سامسونج لا ينخرط في أنشطة التشغيل اليومية لكنه يرأس اجتماع مجلس الإدارة لدراسة قرارات الأعمال الكبيرة والموافقة عليها بما في ذلك خطط الاستثمار.

ومن المتوقع أن تعقد الشركة الاجتماع المقبل للمساهمين في مارس/آذار المقبل.