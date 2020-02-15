شكرا لقرائتكم خبر عن ترودو: لا حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلا عبر المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.

وقال ترودو للصحفيين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، امس الجمعة، إن "الطريقة الوحيدة (للحل) هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفا أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن خطة للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وتؤكد خطة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية"، في إجراءات أحادية تتجاهل الحقوق الفلسطينية.