4 آلاف زائر في أول أيام مهرجان السعادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق مهرجان السعادة في دورته الثالثة برأس الخيمة، والذي ينظمه مركز رأس الخيمة للمعارض، وشهد زيارة أكثر من 4000 شخص في أول أيامه.

افتتح المهرجان محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وسعيد محمد الصياح، النائب الأول للرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي ومديري الدوائر المحلية في الإمارة.

وأكد محمد مصبح النعيمي أن المهرجان يأتي هذا العام بفعاليات جديدة تهدف إلى تزويد الزوار بأجواء ذات طابع اجتماعي وترفيهي وتثقيفي، لتحقيق المتعة والفائدة.

وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، مدير عام مركز رأس الخيمة للمعارض، إن المهرجان يضم العديد من الأنشطة الترفيهية الموجهة لكافة أفراد الأسرة، والألعاب الترفيهية للأطفال، إضافة إلى العروض الاستعراضية، كما تتنوع أركانه بين منطقة المطاعم الغنية بأشهى المأكولات، وسوق السعادة الذي يضم مختلف المنتجات الموجهة لكل أفراد المجتمع، مشيراً إلى إطلاق الألعاب النارية لمدة 12 دقيقة مستمرة، إضافة إلى توزيع آلاف الورود والبالونات على الزوار.