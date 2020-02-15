الإمارات: شفاء حالتين جديدتين لمصابين بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع امس الجمعة، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

وقالت الوزارة إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الاول يبلغ من العمر «41 «عاما وإبنه « «8 سنوات». ويجسد تعافي الحالات وشفائها كفاءة النظام الصحي في الدولة حيث تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات «وام» لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والدكتورة فاطمة العطار استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال زيارتهما اليوم للأب الصيني وإبنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من المرض. وتقدم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في الدولة و لوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

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وكانت السلطات الصينية، اعلنت تخفيض حصيلة الوفيات جراء الفيروس من 1483 إلى 1380 حالة وفاة بسبب تعداد بعض الحالات مرتين، وذلك غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة . كما أعلنت الهيئة أنها اقتطعت من التعداد الوطني 108 حالات وفاة أحصيت سابقاً في مقاطعة هوبي.

وقال تشينغ يي شين نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية في الصين إن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بالفيروس توفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء. وذكر تشينغ أن عدد المصابين بالعدوى بين الأطقم الطبية آخذ في الارتفاع. وأعلن مسؤولون حكوميون في مانيلا، أن الفلبين رفعت حظراً على دخول القادمين من تايوان في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وستقيم القيود الأخرى بما في ذلك حظر دخول القادمين من مكاو.

وتعتبر المنظمة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، جزءاً من الصين، وهو الأمر الذي قالت تايوان إنه أعطى انطباعاً مضللاً بأنها تعاني نفس مستوى تفشي الفيروس. وقال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في بيان، إن الموافقة على رفع الحظر، جاءت «بسبب الإجراءات الصارمة (ضد الفيروس) التي يتخذونها (في تايوان)». ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بهذا الخبر، وقالت إن تفشي الفيروس في الجزيرة تحت السيطرة.وفي السياق ذاته، بدأ ركاب سفينة سياحية النزول في كمبوديا، بعد أن رفضت خمس دول رسوها خوفاً من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس كورونا، مما اضطرها للبقاء في عرض البحر لمدة أسبوعين.

وبدأت السلطات اليابانية إنزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون وضعاً صحياً هشاً، وأثبتت الفحوص عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة السياحية التي فرض عليها الحجر الصحي. (وكالات)