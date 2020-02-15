شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا معك».. الخشبة تطرح أسئلتها على الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: ”الخليج 365”

انطلقت، مساء أمس الأول، بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان المسرح الثنائي» الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، ومدير المهرجان، والعديد من عشاق المسرح، واستعرضت في حفل الافتتاح أسماء العروض المشاركة، والأنشطة المصاحبة للدورة الحالية، كما تم تقديم المخرجين الخمسة المشاركين؛ وهم من: الإمارات وفلسطين ومصر وسلطنة عُمان والمغرب.

وبدأت أنشطة اليوم الأول بورشة تدريبية تحت عنوان: «التناص والاقتباس في نصوص المسرح المدرسي» أشرفت عليها الفنانة السورية أمل حويجة، بمشاركة أكثر من 50 متدرباً من مختلف الأعمار.

وشهد برنامج العروض تقديم المسرحية الإماراتية «أنا معك» من تأليف جمعة علي، وإخراج عبدالرحمن الملا، وشارك فيها جمال السميطي وعبير الجسمي، وأنتجتها فرقة مسرح كلباء.

وتتناول المسرحية حكاية طبيب ضحى بحياته المهنية؛ من أجل المحافظة على حياة طفلة أنقذها من عصابة تتاجر في أعضاء البشر، تكبر الطفلة وذات يوم تواجه الرجل الذي أعالها؛ لتعرف صلتها به، وفيما لو كان والدها أو خاطفها، كما تسأله عن السر وراء كونهما من دون أهل ولا بيت فمسكنهما عبارة عن سفينة خربة معطلة في شاطئ، ومصدر رزقهما بيع الصدف.

وفي الندوة التطبيقية التي أعقبت العرض وأدارها فيصل الدرمكي تباينت المداخلات؛ حيث تحدث الدرمكي مشيداً ببنية النص، وبالتعاون البناء الذي جمع بين جمعة علي وعبدالرحمن الملا، وكذلك ثمّن مشاركة جمال السميطي وعبير الجسمي بالعرض، وقال: إنه كان يرغب في إخراج النص منذ سنوات مضت، وظل يفكر في الأمر إلى أن سبقه الملا إلى ذلك، مشيراً إلى أنه لاحظ بأن نص العرض الأصلي يضم شخصيات عدة،؛ لكنه قدم في المهرجان من خلال شخصيتين فقط، وسأل: هل حدث ذلك استجابة لشروط المهرجان أم أنه خيار إخراجي؟

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وتكلم محمد حاجي عن الجهد المقدر الذي بذل من طاقم العمل؛ لكنه أخذ على العرض اهتزاز إيقاعه في بعض اللحظات. وأشاد خليفة الهاجري (الكويت) بالمعالجة السينوغرافية للمخرج خاصة جرأته في استخدام قطعة ضخمة ( السفينة) في منتصف الخشبة، وقال الهاجري: «إنه لمس وحدة بين عناصر الديكور وحلول الإضاءة، وتوظيف الموسيقى»، وذكر أن الأزياء صُممت؛ بحيث تعكس الحالة المعيشية البسيطة للشخصيات.

وقال عماد الشنفري (عمان): إن المخرج نجح في التحكم بإيقاع العرض؛ لكن الممثلة عبير الجسمي كانت بحاجة إلى تغيير الأداء تبعاً للحالات التعبيرية إلا أنها بدت ثابتة في طريقة التمثيل على الرغم من إمكاناتها الجيدة. وحول النص قال الشنفري: «هذا نص رائع إلا أن هناك نقصين في بعض المواضع.. كان بحاجة إلى إشعارنا بدلالة معنية ومعنى كلي».

عمر الرويضي (المغرب) ذكر ثلاث نقاط تتعلق بلغة النص، وأشار إلى بعض الجمل ليدلل على الاختلالات البنائية في الحوار، كما أخذ على الممثلين تسرعهما في الإلقاء من دون منح الكلمة معنى ودلالةً كمن يحاول التخلص من العبارة ليرتاح. واتفق علاوة كوسة (الجزائر) مع الرويضي في الملاحظات اللغوية، مشيراً إلى أن اللغة المستخدمة في النص لم تبرز الفرق الاجتماعي بين الطبيب الذي تحول إلى بائع صدف، والفتاة المتشردة، وامتدح مقاربة العرض ل«الأهواء النفسية»: الحب، والانتماء، والطمع، إلخ.

ولفتت سمية أحمد (مصر) إلى أن المسرح الثنائي يستلزم طاقة أدائية عالية، خاصة من المخرج الذي يعمل مع ممثلين اثنين فقط.

وتحدث حسين الشعبي (المغرب) عن البعد التجريبي في العرض، سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى التصميم الإخراجي، وشكر فريق العمل على الجهد الكبير، مبدياً إعجابه بالسينوغرافيا.

أما سماء إبراهيم فلقد تساءلت عن نقطة التحول الدرامي في العمل، وقالت: إنها بدت غير مبررة، مشيرة إلى أنها لم تعرف ما السبب في أن الطبيب لم يكشف للفتاة أنه أنقذها من عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية حينما كانت طفلة.

وفي تعليقه على المداخلات حكى جمعة علي عن المدة التي استغرقها في الكتابة قبل سبع سنوات، وعن الإعداد الذي قام به جمال السميطي بمناسبة عرض المسرحية في المهرجان، مشيراً إلى أنه لأول مرة يكتب هذا النوع من النصوص «الجادة» فأعماله في معظمها «كوميدية جماهيرية»، وشكر المتداخلين.