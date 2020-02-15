بصمة الفرد الكربونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشير كتاب «كيفية حساب بصمتك الكربونية»، للكاتب «دوين باهتشجي»، ترجمة فاطمة أحمد، أنه لولا الغازات الدفيئة، لما وجدت حياة على سطح الأرض، فبفضلها يحتفظ بالإشعاعات الشمسية على سطح الأرض، وهو ما يحقق الفرق بين درجة حرارة الليل والنهار في مستوى يمكن تحمله، ويكون ملائماً للعيش، وإن لم توجد الغازات الدفيئة، لأصبحت المناطق المعرضة للشمس شديدة الحرارة، والمناطق المحجوبة عنها شديدة البرودة، واستحالت الحياة في معظم المناطق على سطح الأرض.

يشير الكتاب إلى أنه في بداية التسعينات، بدأ الإنسان يتجه للأنشطة غير الطبيعية، مثل استخدام المحروقات من الفحم، وكذلك التطور التكنولوجي وما نجم عنه من حاجة متزايدة للطاقة، وبالتالي ارتفعت نسبة الغازات الدفيئة بشدة في الغلاف الجوي، ما أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي لسطح الأرض، الذي بدوره يعوق محاولة الحفاظ على استمرارية الحياة.

هذا الكتاب موجه للفرد أولاً قبل أية حكومات أو منظمات، ويعلمه كيف يمكن أن يحسب مقدار تأثيره في البيئة، فهو لا يتحدث عن تلوث البيئة أو الحفاظ عليها، لكنه يقدم لنا طريقة عملية لمعرفة نسبة تأثيرنا في البيئة، أو ما يعرف ب«البصمة الكربونية»، إنه دليل لهؤلاء الذين لن ينضموا لمنظمات الحفاظ على البيئة أو لن يتمكنوا من إنقاذ البيئة، لكنهم على الأقل سيعرفون تأثيرهم فيها وعلى المناخ، وهو ما سيساعدهم على تقليل ذلك التأثير، فيما بعد سيكون الأمر خطوات صغيرة نحو تغيير ثقافة الحفاظ على البيئة.

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه غير موجه للفرد الذي يعيش في أوروبا، أو أمريكا، أو أي من الدول المتقدمة، بل هو يتحدث إلى الشخص العادي الذي يعيش في دول ليس من أولوياتها الحفاظ على البيئة.