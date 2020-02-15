شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يحيي «ليلة حب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً أمس الأول في مسرح مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي، ضمن مهرجان «فبراير الكويت 2020»، وأطرب الجمهور بمجموعة من أشهر أعماله، كما قدم أغاني رومانسية بمناسبة يوم الحب، ونقل أجواء المسرح إلى العالمية بأداء استثنائي لأغنية «Yesterday» للفريق العالمي «The Beatles» مشكلاً مفاجأة أمام الجمهور الذي تعالت صيحاته فرحاً.
وقال الجسمي للجمهور: حضوركم استثنائي وساحر، يسري بنبض القلب محبة واحتراماً، شكراً لأنكم كنتم الأروع في ليلة حب تشاطرنا بها كل المشاعر.
واختتم الحفل الذي شاركته فيه الفنانة بلقيس بأغنية «المجد هنا» ورفع الجمهور أثناء أدائها أعلام الكويت.
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