شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تعتدي على تظاهرات الضفة وتصيب عشرات الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قمعت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، تظاهرات الضفة الغربية المحتلة، كما اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وداهمت المدن واعتقلت وأصابت العديد من الأشخاص، واعتدت على قطاع غزة.

وأصيب 20 فلسطينياً بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم في محافظة قلقيلية المناهضة للاستيطان والتي خرجت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً ب«صفقة القرن». وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة جداً اندلعت عقب انطلاق المسيرة، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع 20 إصابة بالاختناق بينهم أطفال ومتضامنون أجانب، تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر ميدانياً، فيما رد الشبان بالحجارة وأجبروا جنود الاحتلال على التراجع أكثر من مرة.

أشار شتيوي إلى أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي، ونصبوا كميناً في أحد المنازل المهجورة، إلا أنه تم كشفه دون تسجيل أية اعتقالات.

وأكد استهداف طواقم الإعلام والصحفيين بقنابل الغاز والأعيرة الإسفنجية بشكل مباشر بهدف منعهم من تغطية القمع الوحشي الذي مورس بحق أهالي القرية.

وشارك أهالي قرية نعلين، غربي مدينة رام الله، في مسيرة، تنديداً ب «صفقة القرن»، وانطلقت المسيرة، باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضي الفلسطينيين، حمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات الرافضة للصفقة، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بها وبجرائم الاحتلال.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية بلعين قرب رام الله، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة أبو ليمون.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خرجوا تنديداً ب «صفقة القرن»، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق؛ حيث جرى علاجهم ميدانياً.

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وشارك المئات من الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة برفع العلم الفلسطيني فوق منطقة العرمة شرقي بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس. وقال فؤاد معالي رئيس بلدية بيتا: «إن رفع السارية فوق منطقة العرمة وتعد أعلى منطقة في البلدة، هي رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا». وأضاف أن طول السارية 25 متراً، وأن البلدية ستقيم منتجعاً سياحياً صغيراً حول السارية من أجل وصول المواطنين إلى هذه المنطقة الاستراتيجية.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، من الجهة الخارجية، وفرضت مخالفات مالية على بعضهم، فيما أدى الآلاف صلاة الفجر في المسجد، على الرغم من قيود وعراقيل سلطات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين خلال تواجدهم في طريق المجاهدين «بين بابي حطة والاسباط»، ولاحقتهم قبل الصلاة وبعدها، علماً بأن معظمهم من المبعدين عن المسجد والذين جاؤوا للصلاة عند أقرب نقطة منه.

وأدى نحو 50 ألفاً، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى، وتوافد الفلسطينيون إلى الأقصى، على الرغم من قيود الاحتلال المشددة التي يفرضها على دخول المصلين، من عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات.

واقتحم مستوطنون، تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وأفاد ممثل التجمع عطا الله مزارعة، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا سكانه، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.

وجبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف ب«E1» الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائياً وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

وأطلقت قوات الاحتلال النار، على مرصد للمقاومة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الشبان شرقي خان يونس.