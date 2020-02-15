الإمارات: مواقفنا العقلانية ومصداقيتنا محـل تقديـر العالــم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت، أمس الأول، في العاصمة الألمانية، برلين، الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية.ترأس وفد الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب الألماني اندرياس ميشايلس وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، وثمّن الجانبان تنوع هذه العلاقات وتطورها، متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. كما تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور قرقاش، أهمية هذه المشاورات في تعزيز التعاون الثنائي، وتوضيح وجهات النظر وتبادل الآراء تجاه القضايا ذات الأولوية، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات ومصداقيته محل تقدير ملموس؛ لما يتصف به من قراءة واقعية للتطورات الإقليمية، كما أكد ضرورة استمرار التواصل السياسي؛ عبر مثل هذه الاجتماعات، لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز التعاون السياسي، مشيراً إلى التقارب الكبير بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن وزير الدولة الألماني العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، والتعاون المشترك في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معبراً عن تقدير بلاده الكبير لهذه العلاقة المتميزة.

على صعيد متصل، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء.

وقال أمس على «تويتر»: «مشاورات سياسية ناجحة في وزارة الخارجية الألمانية تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء».

وأضاف: «علاقاتنا مع ألمانيا تتقدم وبزخم إيجابي».

«وام»