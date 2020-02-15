شكرا لقرائتكم خبر عن إطارات المركبات..«طريق» إلى السلامة أو الهلاك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:عماد الدين خليل

تعد الحوادث المرورية التي تنجم عن انفجار الإطارات على الطرق، وخاصة الخارجية من الحوادث الخطرة التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات البليغة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية، وخاصة الأجهزة الشرطية للتوعية بأخذ الحيطة والحذر، والتأكد من سلامة الإطارات بالفحص الدوري للحد من الحوادث التي يكون انفجار الإطارات سبباً فيها، تقع هذه الحوادث بشكل مستمر ما يرفع من نسب الاتهام إلى السائقين أنفسهم غير الحريصين على استبدال الإطارات بشكل دوري، وعلى بعض أصحاب المحال غير الملتزمين باشتراطات السلامة في تخزين الإطارات ما يجعلها غير صالحة بسبب التخزين.

ويظل انفجار الإطارات أثناء السير هاجس وخوف مرتادي الطرق لما ينجم عنه من حوادث جسيمة نتيجة للسرعات العالية والحمولة الزائدة عن الحد المقرر للمركبة وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى انفجار الإطارات أثناء السير، والتي يرجع أغلبها إلى عدم الالتزام بقواعد سلامة الإطارات واحترام قوانين السير والمرور.

”الخليج 365” التقت عدداً من المسؤولين والجهات المتخصصة وأصحاب محال بيع الإطارات والسائقين، الذين حذروا من مخاطر الإطارات غير الصالحة التي ينتج عنها حوادث جسيمة ووفيات وإصابات، مطالبين بضرورة التأكد من مطابقة الإطار للمواصفات قبل الشراء، مؤكدين أن مسببات انفجار الإطارات ترجع إلى انتهاء الصلاحية، ونقص أو زيادة ضغط الهواء، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة.

حذر عدد من السائقين من وجود عدد من المحال تبيع الإطارات المستعملة وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من القوانين التي تمنع بيع وشراء الإطارات المستعملة، بالإضافة لقيام عدد من المحال بتأجير الإطارات خلال فترة فحص المركبة فقط بمقابل مادي، مطالبين بتشديد الرقابة على تلك المحال والمواقع الإلكترونية للحد من الحوادث التي تزهق الأرواح.



46 ألف مخالفة



شرطة أبوظبي من جانبها حذرت السائقين من مخاطر إطارات المركبات غير الصالحة التي ينتج عنها حوادث جسيمة ووفيات وإصابات، ودعتهم إلى التأكد من سلامة الإطارات ومطابقتها للمواصفات قبل الشراء، وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم مخالفتها لعدم صلاحية إطارات مركباتها للسير بلغ 46 ألفاً و726 مركبة خلال عامين، حيث بلغ 28 ألفاً و727 مركبة خلال عام 2017، مقابل 12 ألفاً و632 مخالفة، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أغسطس/ آب من عام 2018، فيما بلغ 5376 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2019، موضحة أن قيمة المخالفة 500 درهم وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة لمدة 7 أيام.

وعن الإجراءات الوقائية يقول العميد سالم بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، يجب على السائقين اتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال فحص إطارات المركبات والتأكد من سلامتها وفحصها وتبديلها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ واستخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات، لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها.

وعن أسباب انفجار الإطار يوضح أن مسببات انفجار إطارات المركبات، ترجع إلى انتهاء الصلاحية، ونقص أو زيادة ضغط الهواء، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة، ما يتطلب ضرورة إتباع التعليمات الصحيحة والإجراءات الوقائية، وتشمل ملائمة الإطار المستخدم وقياسه، والحمولة المناسبة، والتأكد من ملاءمة الإطارات للرحلات الطويلة في حالات السفر لمسافات طويلة.

ويضيف: يجب على سائقي المركبات على الطرق الخارجية عدم ترك إطارات مركباتهم التي يتم استبدالها على الطريق لتجنب تشكيل العوائق التي تؤثر في حركة المرور.

الحمولة الزائدة



وحول أسباب هذا النوع من الحوادث يشير العميد جمال العامري، المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، إلى أن الحمولة الزائدة فوق الوزن المقرر للمركبة أحد أهم الأسباب، وعدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية الإطار، ومعامل الاحتكاك بين الإطار والأرض، الذي لا يتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة والسرعة العالية، والاستخدام السيئ للإطار من خلال قيادة المركبة على طرق لا تتناسب مع نوعية الإطار، مثل القيادة فوق الرصيف أو تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار، وعدم صلاحيته للسير، وإهمال السائق تغيير الإطار بعد اختفاء النقوش الموجودة على سطح الإطار، بحيث يكون «أملس»، ما يؤدي إلى تعرض الإطار للانفجار.

فيما يتصل بتوقيت الفحص الدوري، يوضح أهمية فحص إطارات المركبة ومعايرة ضغط هواء الإطار مرة كل أسبوعين إلى 3 أسابيع، نظراً للتقلبات الجوية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهطول الأمطار في فصل الشتاء.

ويضيف أن جمعية ساعد تقوم بالعديد من المحاضرات التوعية المرورية، للتعريف بسلامة إطارات المركبات، في المؤسسات المعنية وعدد من المدارس المرورية، إضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي، على مدار العام، لتوعية الأفراد بضرورة التأكد من وجود النقش على إطار المركبة للحد من حوادث انزلاق المركبة خلال الأمطار.

وعن المعايير التي يجب الأخذ بها عند شراء الإطارات يقول: يجب الانتباه لعدة معايير تشمل التعرف إلى كيفية تخزين الإطار والاطلاع على تاريخ الإنتاج، وعدم شراء إطار مضى على تاريخ إنتاجه أكثر من 3 سنوات، نظراً للتغيرات التي تحدث نتيجة تخزين الإطار لفترة طويلة، لافتاً إلى أن هناك فئة من الشباب تقوم بتركيب نوعية إطارات مخصصة فقط للمناطق الجبلية والسير بها على الطرق العامة، ما يشكل خطورة في السرعات التي يسيرون بها ومن ثم انفجار الإطار.

دراسة



”الخليج 365” التقت عدداً من أصحاب محال بيع الإطارات لمعرفة أسباب انفجار الإطارات وكيفية اختيار الإطار المناسب والاستعانة بالإطارات الأصلية، لتجنب الحوادث التي تنتج عنها، حيث أكدوا أهمية شراء وتركيب الإطار الذي يتناسب مع نوعية المركبة، ومرعاه النوعيات الجيدة عند الشراء وعدم الاستهانة بنوعية الإطار، والانتباه لتاريخ إنتاجه، وفهم بيانات المركبة بالمقارنة مع البيانات المدونة على جدار الإطار، لتفادي الحوادث التي تنجم عن انفجار الإطار.

يقول مصطفى فاروق مدير إحدى شركات الإطارات: إن الكثير من الأفراد لا يعطون الإطارات الأهمية الكافية، وخاصة الشباب وتحتل التكنولوجيا الموجودة في المركبة أهمية أكثر لديهم على حساب الإطارات.

ويضيف أن الشركة أجرت دراسة بالدولة في نهاية عام 2019 أظهرت أن 50% من الشباب تحت 25 عاماً لا يتخذون الخطوات اللازمة لضمان استيفاء مركباتهم لمعايير السلامة الموصى بها بصيانة الإطارات، ما يشير إلى أن 50% من المركبات عليها ملاحظات خاصة بسلامة الإطارات.

ويؤكد أهمية فحص الإطار بشكل دوري والنظر للحالة الخارجية يومياً قبل التحرك بالمركبة، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى عمق النقش إذ يصل العمق إلى 7 ملم ويجب تغيير الإطار عند وصول النقش إلى 2 ملم للحد من حوادث انفجار الإطار.



العمر الافتراضي



وحول الوقت المناسب لتغيير الإطار وأسباب انفجاره يقول إسلام محمد فني تركيب إطارات: تتمثل الأسباب في تآكل الإطار إلى الاحتكاك المستمر مع الأرض، والسير الخاطئ على الأرصفة، أو انتهاء العمر الافتراضي للإطار، إضافة إلى السير فترات طويلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وأن اختيار الإطار يرجع إلى نوعية المركبة ووزنها، ويجب فحص الإطار بعد السير 10 آلاف كيلومتر من حيث ضغط الهواء وغيرها من الأمور الفنية.

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التعامل مع الحادث



وعن كيفية التصرف في حال انفجار أحد الإطارات أثناء السير، ينصح ناديم فروان صاحب محل بيع إطارات باتخاذ بعض التدابير لتفادي الحادث وهي: إمساك عجلة القيادة بقوة، ورفع القدم تدريجياً من على دواسة الوقود، والتوجه بالمركبة أقصى اليمين من الطريق، وعدم الضغط على الفرامل نهائياً، لتفادي انقلاب المركبة.

وتطرق إلى نوعية فحص على الإطارات، مثل تدوير الإطارات من الأمام إلى الخلف، والتأكد من ميزان المركبة التي تؤدي إلى تأكل الإطار من طرف واحد، ويجب تغيير الإطارات كل عام إذا كان السائق يستخدم المركبة بشكل يومي.

تجنب التلف



ولتجنب تلف الإطارات يؤكد أحمد السالم صاحب محل إطارات، الحرص على فحص ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوع وقبل الرحلات الطويلة، حينما تكون إطارات المركبة باردة، مع ضرورة فحص الإطار الاحتياطي واستخدام مقاس هواء من نوع جيد، والمحافظة على الإطارات بحالة جيدة ومعاينتها بمعدل مرة واحدة أسبوعياً على الأقل أو أكثر عند الضرورة، للتأكد من عدم وجود تلف أو اهتراء.

ويرى مصطفى إبراهيم، يعمل في أحد محال بيع الإطارات، أن نسبة من أصحاب السيارات يبحثون عن الإطارات الأقل سعراً دون الاهتمام بالجودة، في ظل التفاوت السعري لاختلاف الأنواع تبعاً للتصنيع ومستوى الجودة.

إطارات مستعملة



”الخليج 365” التقت عدداً من أصحاب السيارات والسائقين الذين تحدثوا عن هذه القضية، حيث يقول عمر حسن الزعابي: لا يمكن وصف حالة الخوف من صوت إطار مركبة ينفجر خلال السير على الطريق، علينا أن نستخدم الإطارات الجيدة ونحرص على الفحص الدوري لها كل عام ونصف.

ويقول أحمد العريمي: إنه يستبدل الإطارات بصورة منتظمة، ويحرص على الفحص الدوري للإطار، والتأكد من صلاحيته للسير على الطرقات.

ويؤكد أحمد الرئيسي أنه يستخدم إطارات متميزة لسيارته، وهناك من يقوم بشراء الإطار المستعمل أو المستخدم، داعياً الجهات المعنية إلى التشديد على المحال التي لا تلتزم بمواصفات الإطارات السليمة في الدولة وتكثيف الحملات التفتيشية على المركبات غير الملتزمة وعدم التهاون في هذه المخالفات.

أبو بكر الهاشمي يشير إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بالتشديد على المحال المخالفة التي تبيع إطارات مغشوشة منتهية الصلاحية للحد من الحوادث التي تتسبب فيها، وضبط محال الإطارات التي تغش وتبيع إطارات قديمة على أنها جديدة.



شراء إطارات رخيصة



ويقول سالم سعيد إن هناك سائقين يتجهون إلى شراء إطارات رخيصة الثمن،تفتقر إلى الجودة العالية، وقد تكلف السائق حياته وحياة الآخرين، لافتاً إلى أن هناك حوادث خلفت وفيات جراء انفجار إطار المركبات.

ويضيف: رغم حظر الجهات المسؤولة في الدولة بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المجددة، تطبيقاً لمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فقد شاهد بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعرض إطارات رديئة وغير صالحة للاستخدام للبيع وتحمل أسماء ماركات معروفة مجهولة المصدر بهدف التخلص منها.

ويقول عبد السلام سرور إن هناك بعض المحال تقوم بتأجير الإطارات للسائقين لاجتياز الفحص الدوري ثم يقوم بإرجاع الإطارات للمحل ومن ثم يقوم بتركيب الإطارات القديمة مرة أخرى في المركبة مقابل مبلغ يدفعه السائق للمحل، مطالباً بتشديد الرقابة وضبط تلك المحال التي تمارس تلك الأفعال المخالفة للقانون.



غرامة بيع الإطارات المستعملة 100 ألف درهم



تحظر وزارة الاقتصاد بيع الإطارات المستعملة للاستخدام مرة ثانية، مؤكدة أن هناك غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات.

الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، أكد ل ”الخليج 365” ضرورة تفعيل دور المستهلك كشريك رئيسي في الرقابة على الأسواق وهو أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية، وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات المختصة في الدولة بقطاع السيارات وقطع الغيار للحفاظ على السوق، وتوفير قطع غيار آمنة وذات جودة عالية وفي مقدمتها الإطارات، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أصدرت مواصفة خاصة بالإطارات، ويتم العمل على متابعتها من جانب الهيئة.