دوستويفسكي.. روائي يمنح أبطاله حرية المصير

ما من روائي وجد اهتماماً من قبل النقاد العالميين بالقدر الذي لقيه الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي «1821 - 1881»، والذي يعد أكبر عباقرة الرواية في العالم، وقد وجدت عوالمه المتشابكة كغابة مسحورة فضولاً كبيراً من قبل القرّاء؛ لما تتضمنه من مواقف فكرية وفلسفية، فضلاً عن أسلوبه الأدبي الرائع، وأبطاله الخالدين في ذاكرة التاريخ، ومؤلفاته التي تقرأ كل حين، منذ روايته الاجتماعية الأولى «المساكين»، التي كانت شرارة أعقبتها ثورة من الأعمال العظيمة؛ مثل: الإخوة كارامازوف، والجريمة والعقاب، والأبله، والشياطين، وبيت الموتى..إلخ.

لعل ما جعل لتلك الروايات هذا التداول المستمر حتى الآن؛ أن الأديب الكبير قد أودع فيها رؤيته وفكره الثاقب، فقد كان كاتباً رؤيوياً؛ إذ تنبأ بالثورة في روسيا؛ نظراً للوقائع على الأرض، وقد كان من القلائل من الكتّاب في عصره الذين شيّدوا عوالمهم السردية، وصروح حكاياتهم على أساس راسخ.

ومن المحاولات التي سعت للاقتراب من عوالم الأديب الكبير، تلك التي حملها كتاب «التأرجح على الهاوية.. العام الأخير من حياة دوستويفسكي»، للكاتب الروسي إيغور فولفين، وهو الكتاب الذي يطوف في عوالم الأديب الروسي الكبير، وعلاقته بالأحداث السياسية التي كانت تجري في روسيا القيصرية في ذلك العصر، ولئن كان الكتاب يركز على الأيام الأخيرة من حياة دوستويفسكي؛ فإنه يستعيد الكثير من مراحل حياته، والمنعطفات العامة فيها، خاصة لحظة مولد أول أعمال الروائي «المساكين»، والتي كانت تحديداً لمنهجيته وانحيازه الاجتماعي، ويرى المؤلف أن رحيل دوستويفسكي قد جاء مواكباً لأعمق أزمة السياسية تشهدها روسيا، فقد رحل في وقت «كانت كل روسيا عند الختام، متأرجحة على الهاوية»، ولقد كانت تلك بمثابة نبوءة عظيمة، ففي نفس عام رحيله قتل القيصر الروسي الإسكندر الثاني بواسطة قنبلة ألقاها أحد أعضاء منظمة «إرادة الشعب»، الأمر الذي عطل كثيراً من مسار الثورة؛ حيث تمددت الرجعية وحدث ركود سياسي كبير؛ نتيجة للقبضة الأمنية الباطشة؛ لكن البلاد كانت تتهيأ لمرحلة جديدة، وقد اعتبرت وفاة دوستويفسكي في تلك اللحظة العجيبة، انطواء مرحلة في تاريخ روسيا السياسي.

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ولئن كان دوستويفسكي قد اعتبر في نظر النقاد، على مدار قرن كامل أعقب وفاته، كاتباً تتعارض ممارساته الفنية، وقناعاته الفكرية، تعارضاً كاملاً مع روح الثورة الروسية ومغزاها؛ فإن الكتاب يبحث من زاوية نظر مناقضة، وأكثر اتساعاً، في تلك الحمولة الثورية في كتابات وأعمال الكاتب الكبير، فالفكر الفلسفي الوطني قد حقق جملة من الاكتشافات الباهرة التي سبرت عمق أغوار روحية دوستويفسكي خاصة في «الإخوة كارامازوف»، كما أثبت النقد السوفييتي في تعمقه في كتابات الرجل؛ ذلك الانحياز والتعاطف الكبير له مع المستضعفين والمهانين، وهو موقف يختلف تماماً عن موقفه الاجتماعي الذي يصفه بعض النقاد بالرجعي؛ لكونه قد تحالف في لحظة مع أعتى القوى الحكومية والكنسية المحافظة.

كرس فولفين كتابه بشكل أساسي؛ لدراسة علاقة دوستويفسكي بعالم الثورة الروسية، فهو لم يكن مجرد متفرج فيما يحدث؛ بل كان مشاركا فإدراكه لتردي الأوضاع لم يدفعه لنوبات من الكآبة؛ بل أرغمه على البحث عن حل لمستقبل روسيا، فكان من المراهنين على مستقبل زاهر لبلاده، خاصة أن مواقفه الرجعية قد تبدلت بفعل التأمل الكبير في المجتمع والبشر.

الكتاب يقدم الفائدة للذين يبحثون في عوالم دوستويفسكي المخفية، خاصة رؤيته الفكرية والفلسفية؛ من خلال تعاطيه مع الأحداث وعلى لسان الشخصيات، أو كما يرى الناقد الروسي الكبير باختين، فإن دوستويفسكي أحدث ثورة داخل الفن الروائي، عندما منح شخصيات رواياته حرية رسم مصائرهم بأنفسهم، وكأنه يعطيهم الحرية المفقودة والتي يتمنونها.