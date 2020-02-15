3 محاور بحثية تحلل أبعاد الأمن الفكري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم مركز الأمير عبدالمحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مركز بحوث شرطة الشارقة، ندوة بعنوان «ممكنات الأمن الفكري لحماية العقول والمجتمع»، أدارها الدكتور نصر عباس - أستاذ اللغة العربية والنقد الأدبي والفني، وبدأ بالحديث عن العنوان وأهميته، وقدم نبذة عن المشاركين في الندوة. وجاء المحور الأول في الندوة بعنوان «قراءات تحليلية ممكنة للأمن الفكري» قدمته الدكتورة آمال بايشي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع كلية الإنسانيات في جامعة عجمان، وهدفت من خلاله إلى البحث في أهم الرؤى المتعلقة بموضوع الأمن الفكري ومُمكناته كمؤثرات اجتماعية تعزز التصدي للأفكار الخاطئة، وتصون المؤسسات الثقافية في الداخل من الانحراف.

وتناول الدكتور حسن مصطفى، عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة الفلاح بدبي، في المحور الثاني، أهمية الإعلام الرقمي وتأثيره المباشر في تشكيل الفكر بمختلف وسائله المتعددة، كونه جزءاً رئیسياً في حیاتنا الیومیة.

أما المحور الثالث فشرح فيه العميد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير إدارة مركز بحوث الشارطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أساليب المواجهة الفكرية للانحراف الفكري.