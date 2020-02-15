إسرائيل تطالب بريطانيا بإدراج الأراضي المحتلة باتفاقية التجارة الثنائية

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

طالبت إسرائيل بريطانيا بإدراج الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المزمع تطبيقها بين البلدين اعتبارا من 2021، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخاصة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل تقدمت بطلب إدراج الضفة والقدس والجولان، ضمن مشروع اتفاقية التجارة الذي تم التوصل إليه قبل فترة طويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021.

وتنص الاتفاقية بين بريطانيا وإسرائيل على أن شروط الاتفاقية الحرة بينهما تنطبق عليها ذات شروط الاتفاقية الحرة الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والذي بدوره يستبعد الضفة الغربية والقدس والجولان من بنودها.

وذكرت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، تواصل مع نظيره البريطاني كونور بيرنز، وطلب منه مراجعة اتفاقية التجارية بين البلدين.

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كما أشارت إلى أنّ نتنياهو ناقش المسألة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

والاتفاقية المذكورة بين بريطانيا وإسرائيل، وقعت في فبراير/شباط 2019؛ أي قبل انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي (31 يناير الماضي).

وتأتي مطالب إسرائيل بعد أيام قليلة من نشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، "قائمة سوداء" تضم 112 شركة، بينها 18 شركة أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

واحتلت إسرائيل، الضفة والقدس الشرقية والجولان السوري عام 1967، لكن القانون الدولي لا يعترف بسيادة تل أبيب عليها.

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