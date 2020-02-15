مظاهرات في طرابلس ومصراتة تنديدا بعدوان حفتر

طرابلس / الخليج 365

خرجت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، الجمعة، دعما لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتنديدا بعدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر والدول الداعمة له.

ووفق مراسل الخليج 365، حمل المتظاهرون، الذين قُدرت أعدادهم بالمئات، الأعلام الليبية، ونددوا باستمرار هجوم ميليشيات حفتر على العاصمة وقصف المدنيين.

وطالب المتظاهرون بوقف القصف العشوائي على أحياء العاصمة من قبل مليشيات حفتر، كما رفع المتظاهرون شعارات تؤكد تمسكهم بمدنية الدولة.

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و ندد المتظاهرين بالدول الداعمة لحفتر وعلى راسها الإمارات ومصر.

والأربعاء، صادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي، فيما أعلن حفتر رفضه له، وواصلت ميليشياته شن هجماتها وقصفها على طرابلس ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين.



وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.