مقتل مدني إثر قصف شنته قوات حفتر شرقي طرابلس

طرابلس / الخليج 365

قتل مدني ليبي، الجمعة، إثر سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مزرعة شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان إن قذيفة سقطت قبل قليل على مزرعة في منطقة الباعيش؛ ما تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وأضاف أن المدني كان في استراحته يسقي الأشجار، فسقطت عليه القديفة ما أدى إلى مقتله فورا.

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وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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