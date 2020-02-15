سفير تركيا بالمغرب: إجراءات انضمامنا لـ"إيسيسكو" تكتمل خلال شهرين

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

توقع السفير التركي لدى المغرب أحمد أيدن دوغان، الجمعة، اكتمال إجراءات انضمام تركيا إلى عضوية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال الشهرين المقبلين.

جاء ذلك لدى استقباله من قبل المدير العام لإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، بمقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، وفق بيان صادر عن المنظمة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ووفق البيان، أكد دوغان أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات إجراءات انضمام تركيا إلى عضوية الإيسيسكو، والتي دخلت مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الشهرين المقبلين".

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وأضاف البيان أنه "انطلاقا من مبدأ التضامن والتعاون الإسلامي، ومن أن تركيا دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، يجب أن تكون الجمهورية التركية عضوا في الإيسيسكو، وأن تصبح لها مشاركة متميزة، حيث أنها من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالثقافة والعلوم، وخصوصا مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفق بسخاء على البحث العلمي".

وفي فبراير/شباط 2017، وقع السفير التركي السابق في المغرب أدهم بركان أوز، على وثيقة الانضمام إلى عضوية الإيسيسكو، بمقر المنظمة في الرباط، بحضور مديرها العام السابق عبد العزيز التويجري.

و"المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" (إيسيسكو)؛ متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها الرباط.

وتأسست هذه المنظمة بموجب قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، المنعقد بمكة المكرمة في يناير/ كانون الثاني 1981، وتعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية.

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