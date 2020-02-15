مساعدات تركية للمحتاجين في تل أبيض ورأس العين بسوريا

شانلي أورفة (تركيا) / الخليج 365

قدمت ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، الجمعة، مساعدات إنسانية مختلفة إلى المحتاجين في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن تلك المساعدات تهدف إلى تخفيف أعباء المواطنين السوريين في المدينتين.

وأشار إلى تقديم 250 موقدا للتدفئة و500 مجموعة من الأدوات القرطاسية إلى مختلف المدارس برأس العين.

كما لفت إلى توزيع المئات من الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة، و75 طنا من الدقيق على الأفران في تل أبيض.

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وشملت المساعدات أيضا، توزيع 50 طنا من الدقيق على الأفران وما يفوق ألفين من الملابس والأحذية على سكان رأس العين.

وأضاف البيان أن المساعدات جرى توفيرها من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ووكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، والهلال الأحمر التركي، وغيرها من المنظمات المدنية التركية.





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