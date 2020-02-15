الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة في إدلب بقوات خاصة

هطاي (تركيا) / الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن قافلة تعزيزات مكونة من 60 عربة عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة تضم قوات الـ"كوماندوز" وصلت إلى نقاط مراقبة في إدلب.

وأوضح أن التعزيزات تتضمن أيضا مركبات عسكرية مشوشة للإشارات.

Advertisements

وأضاف أن القافلة وصلت أولا إلى مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمة من وحدات مختلفة، وبعدها توجهت القافلة نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.