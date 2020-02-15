إشتية يؤكد.. حل القضية الفلسطينية يكون من خلال مجموعة عمل دولية

أيسر العيس / الخليج 365



قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، الجمعة، إن "أي حل أو محادثات سلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة وحدها".



جاء ذلك خلال لقائه 21 عضوا من الكونغرس الأمريكي، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، وفق بيان عن مكتب إشتية.



وشدد إشتية على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.



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وحذر من "خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة تصفية مكوناتها من خلال صفقة القرن".



وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، من خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، الأمر الذي واجهه رفض تركي وعربي ودولي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.