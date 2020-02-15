صديقة الصباح..

الخليج - حسن القبيسي

‏صديقة الصباحِ

نورٌ بُعَيدَ الفجر لاح..

حرّر الفراشاتَ من سجون الظلامِ

لتعانقَ الزهر .. والرحيق المدامِ

يوم جديدٌ..

يوم فريدٌ..

فيه دب دِفءُ الحياةِ

مالَ الشوقُ كغصن الشجر..

وفاضَ العشقُ كماء النهرِ..

فاليومَ صحوٌ كيوم عيد..

**

أيا .. خرافيةَ الحسن، ومعقل غيرة الملاح

دعيني أقولكِ حرفاً باذخاً

دعيني أقولكِ فعلاً راسخاً

دعيني أقولكِ نبضاً عاشقاً

دعيني أقولكِ قلباً هائماً

أنتِ الأنوثةُ في زحمة النساء

أنتِ أميرة الصباح والمساء

عيناك سحرٌ امتطى جواده

وصوتك لحنٌ .. سما مِداده

فأنتِ نـعـمـةٍ .. وأي نـعـمـةٍ

لقد أسرتي قلباً.. أنتي زاده

***

ياصديقةَ هذا الصباح..

في كل صباحٍ يأتينا..

يصعد من عينيك نهار

والطير يشدو مبتهجاً

يأسر عينيه .. الجلنار

والغيم يعقد اجتماعه في السماء

والريح .. قد جالت برائحة البهاء

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في حضرتكِ

تساقط حب المطر..

وتبسّم ثغر الزهر..

والطير من فوق الشجر..

غنّى لكِ لحن النصر

أي فألٍ في قدومكِ .. يبتسم

أي خير في حضوركِ.. يرتسم

**

حبيبتي..

أيا عذبة الإحساس

أيا الحسن والمنطق..

أيا .. معقل القلب والعينين..

وأمنيتي..

أنتِ من علمني معاني الجمال

أنتِ من أعطاني دروس الخيال

وأنا ما بين .. عينيكِ …

وصوتك.. ينطق كتماني

يا أجمل آسرةٍ خلقت

لحياتي ولكل زماني

أدمنتك حباً يحييني

يسكن في جوفِ شرياني..

شعر – فهدالعنزي