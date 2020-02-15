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الوحدة يهزم الأهلي بثنائية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أسقط الوحدة ضيفه الأهلي بثنائية دون مقابل، وأوقف زحف الأهلاوية نحو الصدارة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الوحدة رابعًا برصيد 33، والأهلي ثالثًا بالرصيد ذاته.

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