الوحدة يهزم الأهلي بثنائية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسقط الوحدة ضيفه الأهلي بثنائية دون مقابل، وأوقف زحف الأهلاوية نحو الصدارة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي الوحدة رابعًا برصيد 33، والأهلي ثالثًا بالرصيد ذاته.
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