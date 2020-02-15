عندما نلتقى

الخليج - سلمى النجار سجنتك في اقداري

سجنتك بدفاتري واقلامي

كيف لي ان أخبرك عن دقات قلبي

كيف لي ان اقصص حكاياتي ورواياتي محوت قصيدة ولحن اغنية

كادا ان تكون اغنية واهزوجة

لحني وفرحي وكل امسياتي سجنت الحب

في صندوق احلامي

واسكنته في بحر امنياتي مارست قتلي ببرود

بغطرسه وعنجهية الكبر بكل اتقان

تجاهلت كل صرخاتي في اعماقنا ياحبيبي

براكين مـن شـوق

تطعن كخنجر في دهاليز الصمت

عـجـز البعد عـن ازالته الي اين ذاهب انت بي أيها الحنين

الى اين ياقلبي تود أخذي

الي صرخات في داخلي

الى حقول الالم Advertisements وسنابل العطر تمايل كل امنياتي

الى ضجيج قلبي وصهيل يجلجل كل احزاني عندما نلتقي

سأطلب من الهوى .ان يتركني وشأني

اتركني ياشوق ..واقتل كل شئ اقتل ذاك الحنين ..

امحي كل ذكرياتي

امحي ذاك الصوت ..الذي يردد في اذني حتى اصبح مصدر الم في احرفي وكتاباتي .. كنت لحن اردده في كل احرفي وامسياتي

كانت انفاسك تكفيني ..

فاصبحت الان تقتلني

ساسجنك في اقداري ..وامحي كل ذكرياتي

سأسجنك بين احرفي واوراقي كنت اهزوجة لحن لكل امسياتي

كيف لي ان احكي واسرد قصصا

واقصص عنك ولك حكاياتي دعني ياشوق دعني امحي كل ذكرياتي

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