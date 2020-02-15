هذي المدينة

الخليج - سلمى النجار ياروابي المدينة،

أَلمْ تسألينِيَ عن طفلةٍ

كيفَ صارتْ حزينةْ؟ وكيفَ تَمُدُّ يديها لتقطفَ وردةْ؟

وكيفَ تحسُّ ببردِ الشتاءِ

وتقضي ليالِيهِ في كوخها مستكينةْ؟ اسمحي لي لأسردَ عنها حكايةْ

وأقصُّ عليكِ فصولَ روايتها إبتداءً بتلكَ الجدائلِ

حينما تتدلى على كتفها

كيفَ تبدو جميلةْ وعن قلبِها

حينَ رفرفَ في صدرها كجنَاحَي طائرْ

نحويَ اقتربي خطوةً واسمعي

سوفَ أعزفُ ألحانَ أنشودةٍ تعرفيها

واسألي عن شموخِ الجبالِ

وزَهرِ الريَاضِ

ووَردِ الروابي Advertisements وعن حقلِ زرعٍ بكفي غرستُهْ

عنِ الياسمينَ الذي فيه ينمو وتلكَ النخيلِ البواسقِ

حينَ تبدو ومن حولها ماءُ تلكَ العيونِ

يداعبُ صدرَ الجداولِ ينفخُ فيها الحياةْ

وكأنَّ تمايلها ثغرُ أنثى يقولُ تعالي

تعالي؛ لأسقيكِ من سلسبيلي

وأقطفُ بالشوقِ بعضَ الثمارْ اسأليني عن الصمتِ

عن لفحةِ الشوقِ عن نبضِ قلبي وماءِ العيونْ

ياعيونَ المدينة، اسمحي لي لأسكنَ بين رموشِكْ

فأنا أسمعُ الآن نبضكَ رغمَ ابتعادي فاسمحي، وأجيبي

أَلَمْ تسألي مَـرَّةً

عنْ مشاعرِ سلمى التي تَتَنَفَّسُها

روحُ هَذي المدينةْ!؟

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