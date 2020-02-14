الإمارات تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد









اسماء السيد - دبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات، ليصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

والحالة الأولى التي تم الإعلان عن شفائها، لشخص صيني يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه البالغ من العمر 8 سنوات.

وأوضحت فاطمة العطار استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة الإماراتية، بحسب وام، أن علاج فيروس كورونا يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين وعلاج الأعراض المرضية والتخفيف من المضاعفات حيث لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس.

وأشارت إلى أن الأب والابن كانا يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات الدولة، لافتة إلى أن نسبة الشفاء من هذا الفيروس قد تصل إلى 98%.

Advertisements

وأكدت مديرة مكتب اللوائح بوزارة الصحة الإماراتية، أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

ولا تزال 5 حالات مصابة بالمرض، تخضع للرعاية الصحية في الإمارات.

وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، إصابة نحو أكثر من 1700 من الطاقم الطبي في البلاد، بفيروس كورونا الجديد، فيما ارتفعت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالمرض إلى اكثر من 1400 حالة وفاة في الصين وحدها، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة للإصابة بالمرض خارج الصين سوى في ثلاث حالات فقط.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـCNN، الخميس، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، نظرًا لقلة المعلومات حول المرض، فيما لم تعلن المنظمة، وصول انتشار المرض إلى مستوى الجائحة.