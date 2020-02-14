دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تنحي مدير ورئيس مجلس إدارة سامسونج عن منصبه

أعلنت شركة سامسونج استقالة المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة Lee Sang-hoon عن منصبه بعد ثبات التهم الموجه إليه بخصوص تخريب عمل النقابات والنشاطات العمالية حيث تم الحكم عليه 18 شهراً في ديسمبر الماضي.

وعلى إثر هذا الاستقالة ستقوم شركة سامسونج بتعين شخص أخر ليشغل المنصب بدلاً عنه في وقت قريب حسب ما أشار تقرير وكالة رويترز.

ومن ضمن التهم التي حوكم عليها Sang-hoon هي العمل على تخريب النشاطات العمالية والدور النقابي في الشركة ومحاربتها بما يتضمن تأجيل المفاوضات بين الإدارة والعمال وإغلاق الشركات التابعة التي تتعامل مع النقابات والتفتيش والبحث عن معلومات تقنع أعضاء النقابة بترك منصبهم. فما أشارت BBC إلى أن 25 أخرين قد أدينوا بتهم مماثلة.

والجدير بالذكر إلى أن جميع التهم الموجهة لـ Lee Sang-hoon قد تمت خلال فترة توليه منصب المدير المالي في عام 2013، فيما تم تعينه مدير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة عام 2018 في خطوة من الشركة لزيادة الشفافية بعد فضيحة الرشوة المدوية للمدير السابق Jay Y. Lee والتي قدم فيها مبالغ مالية للحكومة لتسهيل بعض الأعمال وتم الحكم عليه 5 سنوات على إثره القضية.

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المصدر

رويترز

التدوينة تنحي مدير ورئيس مجلس إدارة سامسونج عن منصبه ظهرت أولاً على عالم التقنية.