شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مئات الليبيين يتظاهرون فى بنغازى رفضا للتدخل التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر العشرات من أهالى مدينة بنغازى الليبية رفضاً وتنديداً بقرار التدخل التركى فى الأراضى الليبية يأتى بعد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية عسكرية إلى طرابلس، بطلب من حكومة فائز السراج.

وندد المشاركون بالتدخل التركى، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، كما عبروا عن تأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، معبرين عن استعدادهم للجهاد فى سبيل الله ضد الغزاة الأتراك، كما نددوا بـ”حكومة فائز السراج”، واتهموها بالعمالة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين التدخل التركى فى الشأن الداخلى الليبى وشعارات رافضة لقرار برلمان أنقرة بإرسال قوات عسكرية لليبيا، كما رفعوا الليبية.

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كان مجلس قبائل ترهونة فى ليبيا قد دعا القبائل العربية الليبية للوقوف صفًا واحدًا ضد العدو التاريخى الذى قتل وأباد الكثير من القبائل وهم الأتراك، مؤكدين أن تركيا كانت سببًا رئيسًا فى تبادل الأدوار الاستعمارية على ليبيا، ودعا المجلس فى بيان صحفى له، الخميس، إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة الليبية، تفعيل المربعات الأمنية المحلية التى تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو العاصمة طرابلس، لافتين إلى أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة إنما هى حرب من أجل الوجود العربى الليبى الحقيقى فى ليبيا.



رجب طيب أردوغان



رفع صور للمشي خليفة حفتر