الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى الحدود السورية

غازي عنتاب (تركيا) / الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود السورية.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن قافلة عسكرية تضم معدات عسكرية مختلفة بينها عربات مدرعة وصلت إلى قضاء "إصلاحية" بولاية غازي عنتاب.

وأضاف أن القافلة واصلت طريقها نحو ولاية هطاي وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وتشهد منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الحدودية مع تركيا، خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي؛ حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.