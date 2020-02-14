مقتل متظاهر برصاص مجهولين وسط بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل متظاهر، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين في ساحة التحرير معقل الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين، أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على متظاهر في ساحة التحرير ما أدى لمقتله على الفور".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولم يتسن رصدهم من قبل شهود العيان، مبينا أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

وأشار إلى أن جوا من الهلع ساد ساحة التحرير على خلفية الحادث.

من جانبه، اتهم ناشط في احتجاجات بغداد الفصائل العراقية المقربة من إيران بالوقوف وراء حادث الاغتيال.

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وقال الناشط للأناضول (طلب عدم ذكر اسمه خوفا على حياته) إن "الميليشيات العراقية الموالية لإيران هي من قتلت المتظاهر وبقية نشطاء الاحتجاجات".

وأضاف أن "الميليشيات تحاول ترهيب المتظاهرين بهدف إنهاء الاحتجاجات".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

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