مقرر أممي: نشر القائمة السوداء بالمستوطنات خطوة لضمان المساءلة

جنيف / الخليج 365

رحّب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الجمعة، بنشر "قائمة سوداء" بأسماء الشركات العاملة بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

واعتبر لينك، عبر بيان، أن نشر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسماء الشركات العاملة مع المستوطنات "خطوة أولى مهمة نحو ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب".

وأعرب المقرر الأممي عن ثقته بمحاكمة الإسرائيليين المرتكبين لجرائم دولية وانتهاكات، مشددا على أنه كرر مرارا أن 249 مستوطنة يهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأوضح لينك أن نشر أسماء الشركات يشير إلى أن التحدي المستمر الذي تبديه قوة احتلال لن يبقى دون رد؛ على الرغم من أن نشر الأسماء غير كاف لوضع حد للمستوطنات غير القانونية.

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والأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لـ112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

ووفق إعلام عبري، تضم القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.





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